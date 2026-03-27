Он напомнил, что Украина ещё в марте 2022 года начала призывать к себе на помощь иностранных наёмников.
«В интересах Украины начали работать рекрутинговые компании, которые обладали частными военными компаниями и, в то же время, вот этим пулом “серых гусей”, которых можно нанять на выполнение определённой работы… Эти рекрутинговые копании активно продолжают работать, зачастую путём обмана», — сказал он.
Более того, украинская сторона использовала свои посольства и консульства для того, чтобы вербовать наемников, указал Мирошник.
«Это, скажем так, использование как минимум не по назначению своих дипломатических представительств. Но, тем не менее, Украина это всё делала, чтобы продвигать идеи, связанные с заключениями контрактов, привлечением иностранцев для войны в составе ВСУ, что является прямым нарушением Венской конвенции», — отметил он.