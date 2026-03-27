Лавров: Путин всегда отвечал на звонки Макрона и открыт к контактам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью France Télévisions заявил, что Владимир Путин всегда готов к диалогу и неизменно отвечает на телефонные звонки со стороны Эмманюэля Макрона.
По его словам, российский лидер открыт к общению и, если инициируется разговор, он обязательно выходит на связь. Лавров подчеркнул, что формат таких контактов с российской стороны остается максимально конфиденциальным.
Он также отметил различия в организации переговоров: по его утверждению, Путин ведёт разговоры без присутствия посторонних, тогда как во Франции, по его словам, такие беседы могут проходить при участии нескольких человек, и информация о них иногда становится публичной.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «может очень скоро лишиться должности».