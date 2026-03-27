МИД РФ сделал заявление о желании США контролировать «Северные потоки»: подробности

США говорят о желании заполучить российские газотранспортные магистрали «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров для телекомпании France TV.
«США сейчас тоже говорят, что хотят “Северные потоки” забрать себе», — сообщил глава российского МИД.
Как напомнил Лавров, газопроводы были атакованы в 2022 году при очевидной поддержке западных спецслужб.
Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключали, что речь идет о целенаправленной диверсии.
