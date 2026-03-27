Лавров раскрыл, как проходят разговоры Путина и Трампа

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уважают друг друга и разговаривают так, как положено мужчинам, хотя и не во всем соглашаются, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Сейчас говорят про “дух Анкориджа”. Он всегда был нормальным в отношениях президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всём соглашаются, но знают, как разговаривать как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий», — сказал он в интервью телекомпании France TV.
Переговоры двух лидеров прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.