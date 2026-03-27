Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Венесуэлы Мадуро второй раз предстал перед судом в Нью-Йорке

49-й президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес во второй раз предстали на судебном заседании в Нью-Йорке. Политик попытался убедить федерального судью — правительство США мешает ему защищаться от обвинений. Он потребовал прекратить дело. Об этом сообщает телеканал CNN.

Источник: Life.ru

Перед слушанием адвоката супругов Барри Поллака спросили — правда ли, что у президента проблемы с тревожностью и он часто кричит в камере. Но он не стал прямо отвечать на вопрос о самочувствии Николаса Мадуро после почти трёх месяцев заключения.

«Меня там по ночам нет, но я бы не стал придавать этому большого значения», — сказал адвокат.

Федеральный прокурор обвинил Мадуро и Флорес в разграблении богатств Венесуэлы. Он попытался убедить судью запретить республике оплачивать их судебные расходы. Федеральный судья пообещал скоро решить — обязать ли администрацию президента США Дональда Трампа разрешить Венесуэле покрыть издержки супругов.

Ранее Трамп заявил, что венесуэльскому политику предъявят дополнительные обвинения. По мнению американского лидера, текущих обвинений против Мадуро недостаточно.

Напомним, 3 января США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Венесуэле. После этого Мадуро и его супругу Силию Флорес доставили в Соединённые Штаты. Через два дня они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Их обвинили в причастности к наркоторговле.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше