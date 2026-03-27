ЕК не отказывается от идеи запрета импорта ядерных материалов из России

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Еврокомиссия не отказывается от идеи запрета импорта ядерных материалов из России.
«Комиссия работает над предложением о поэтапном отказе от российской атомной энергетики. Работа продолжается», — сообщили «Известиям» в Еврокомиссии.
Как уточнили газете, Евросоюз не будет отказываться от планов запретить закупки российских ядерных материалов, несмотря на возражения Будапешта и энергетический кризис.
