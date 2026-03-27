Лавров: Путин и Трамп уважают друг друга и разговаривают как мужчины

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп уважают друг друга и разговаривают, как положено мужчинам и крупным политикам, заявил в интервью France Télévisions глава российского МИД Сергей Лавров.
«Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всём соглашаются, но знают, как разговаривать как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий», — отметил российский министр.
В феврале Трамп заявил о прекрасных отношениях с российским коллегой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем объяснил значение термина «дух Анкориджа» в отношениях с США.