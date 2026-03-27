МИД Турции заявил об угрозе судоходству после атаки на танкер в Чёрном море

Ранее Life.ru писал, что на фоне растущей напряжённости в регионе США неожиданно сделали шаг назад. Американский лидер Дональд Трамп объявил о десятидневной паузе в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана по просьбе Тегерана. По его словам, переговоры продолжаются и идут «очень хорошо», несмотря на общий накал ситуации.