МИД Турции заявил об угрозе судоходству после атаки на танкер в Чёрном море

Анкара резко отреагировала на инцидент с танкером Altura в Чёрном море. В МИД Турции заявили, что атака нарушает нормы международного права и несёт серьёзные риски для всего региона.

Источник: Life.ru

Официальный представитель ведомства Онджу Кечели подчеркнул, что подобные действия угрожают не только экипажам судов, но и экологической безопасности, а также стабильности судоходства.

«Такие нападения в пределах нашей исключительной экономической зоны представляют серьёзную угрозу жизни, имуществу и навигации», — отметил дипломат.

В Анкаре добавили, что продолжают контакты с заинтересованными сторонами, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в акватории Чёрного моря.

Ранее Life.ru писал, что на фоне растущей напряжённости в регионе США неожиданно сделали шаг назад. Американский лидер Дональд Трамп объявил о десятидневной паузе в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана по просьбе Тегерана. По его словам, переговоры продолжаются и идут «очень хорошо», несмотря на общий накал ситуации.

