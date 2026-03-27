«Американское влияние продолжит ослабевать»: западные СМИ — о последствиях топливного кризиса

Западные СМИ обсуждают возможные последствия нестабильности на мировых нефтяных рынках в связи с агрессией США против Ирана и закрытием Ормузского пролива. По сообщению Bloomberg, в Вашингтоне изучают возможные сценарии развития событий в случае подорожания нефти до $200 за баррель. Дефицит топлива показал опасность зависимости от доллара, пишет The New York Times. А CounterРunch констатирует, что нападение на Иран подорвало доверие к США.
Спустя почти четыре недели после начала войны США и Израиля против Ирана угроза мирового нефтяного кризиса продолжает беспокоить западные СМИ.
Так, Bloomberg сообщает, что в Белом доме изучают возможные сценарии развития событий в случае нового резкого скачка цен на нефть.
«Команда Трампа изучает, что будет означать подорожание нефти до $200 за баррель», — гласит заголовок.
По словам собеседников Bloomberg, комментировавших ситуацию на условиях анонимности, моделирование возможного экономического ущерба является «частью регулярной оценки, проводимой в трудные времена, и не является прогнозом».
Таким образом, команда Трампа просто хочет «убедиться, что администрация готова ко всем непредвиденным обстоятельствам, включая затяжной конфликт», пишет агентство со ссылкой на источники.
При этом в другой публикации Bloomberg отмечаются успехи президента США в сдерживании цен на нефть.
«Белый дом пока что выигрывает битву за мнение нефтяного рынка, периодически заговаривая о перспективах прекращения конфликта, даже притом что бомбардировки не прекращаются, — рассуждает автор статьи. — Спустя три с половиной недели после начала войны цены остаются в пределах исторических значений и далеки от пороговых значений, которые ассоциируются с полномасштабным “энергетическим кризисом”.
Тем не менее агентство указывает на то, что риторика не может долго маскировать нехватку топлива.
«Словесные залпы, какими бы своевременными они ни были, не обеспечивают работу нефтеперерабатывающих заводов. Если война затянется, нажим сверху скоро утратит свою эффективность», — говорится в статье.
«Не выглядеть проигравшим».
В свою очередь, The Financial Times отмечает, что записи президента США в социальных сетях провоцируют серьёзные колебания котировок.
«Война с Ираном проверяет терпимость Дональда Трампа к “боли” на нефтяном рынке».
По словам автора статьи, всё это подчеркивает центральное значение нефтяных рынков для нынешней администрации.
«Бензин дороже четырёх долларов (за галлон. — RT) — это политический убийца», — приводит FT слова аналитика Onyx Capital Group по вопросам нефти Хорхе Монтепеке.
Эксперт также выразил мнение, что президент США не может себе позволить «выглядеть проигравшим».
Стремясь стабилизировать рынки, администрация США навлекла на себя критику со стороны обеих партий в конгрессе США тем, что временно ослабила санкции против России и Ирана, передаёт The New York Times (NYT).
«Мы буквально кладём деньги в карманы тех самых стран, с которыми сейчас воюем», — приводит газета слова сенатора-демократа Кристофера Мёрфи.
Другой сенатор, республиканец Чак Грассли, назвал послабления антироссийских санкций «неверным ходом», а его однопартиец Джерри Моран, посетовал, что эффективность санкционной политики теперь под вопросом, пишет NYT.
«Обе партии критикуют Трампа за ослабление нефтяных санкций против России и Ирана».
Белый дом объясняет своё решение тем, что дальнейшие скачки цен на энергоносители могут ударить по американским потребителям, пишет NYT, при этом администрация подчёркивает, что послабления носят временный характер, а оценка предполагаемых прибылей России и Ирана «сильно завышена».
Неудобный доллар.
Тем временем, по данным The New York Times, больше всего от срыва поставок энергоносителей страдают страны Азии.
«Всему миру приходится туго в связи с возникшим дефицитом нефти, который, по оценкам аналитиков, ещё серьёзнее, чем потрясения 1970-х годов, — говорится в материале. — Даже в Соединённых Штатах, которые стали чистым экспортером энергоносителей во время сланцевого бума, средняя цена галлона бензина выросла до $3,98, что более чем на доллар выше, чем до войны. Сравните это с тем, что происходит в Азии… Поскольку азиатские страны закупают так много нефти на Ближнем Востоке, высокий спрос при внезапно сократившимся предложении привёл к ещё большему росту цен».
При этом необходимость расплачиваться за нефть в долларах усугубляет кризис, отмечает издание.
«От Индии до Юго-Восточной Азии и Южной Кореи национальные валюты рушатся, в то время как правительства торопятся заполучить топливо, стоимость которого выражена в американской валюте», — пишет газета.
По оценкам профессора Гарвардского университета Кеннета Рогоффа, проблемы, с которыми столкнулась Азия в этом году, вероятно, сделают доллар менее привлекательным в будущем.
«Все, что создаёт препятствия для мировой торговли и вносит геополитический раскол, плохо для валюты, которая претендует на доминирование во всем мире», — приводит NYT мнение Рогоффа.
Между тем журнал CounterPunch отмечает, что война с Ираном подорвала доверие к США.
«Последствия для Ирана включают в себя массовую гибель людей и разрушения, но США также был нанесён ущерб. — рассуждает автор публикации, бывший лектор Университетского колледжа Дублина Джон Уайт. — Какой участник переговоров снова станет доверять США? Какие страны станут менять свою политику, положившись на заверения США?».
От ближневосточной войны проигрывают потребители и налогоплательщики во всем мире, а в числе выигравших — американские нефтяные компании, такие как Exxon, Chevron и Occidental, говорится в статье.
«Возможно, больше всех выигрывает Россия, — добавляет автор, — поскольку она может продавать товары, на которые ранее распространялись санкции».
«Нефтяные войны: ускорение перехода к возобновляемой энергии».
По прогнозам Уайта, теперь всё больше стран будут задумываться об ускорении перехода к возобновляемым источникам энергии как к единственной альтернативе конфликтам, связанным с нефтью.
«Страны, наиболее пострадавшие от сокращения поставок нефти, обратятся к более безопасным альтернативам, особенно это касается Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Австралии. Американское влияние продолжит ослабевать», — резюмирует CounterРunch.