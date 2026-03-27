Никонов: отношения РФ и США, вероятно, находятся в самой низкой точке в истории

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Отношения между Москвой и Вашингтоном, вероятно, находятся в самой низкой точке за всю историю, поэтому возобновление диалога между законодателями двух стран после долго перерыва имеет историческое значение. Об этом заявил журналистам член российской делегации, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
«Событие вообще-то историческое, потому что слишком долго ничего не происходило, — отметил он, имея в виду встречу законодателей РФ и США в американской столице. — И сейчас мы, конечно, находимся на самой низкой точке в отношениях между нашими странами, наверное, за всю историю». Никонов добавил, что может сравнивать российско-американские «отношения на протяжении многих-многих десятилетий», поскольку занимается США «с середины 70-х годов».
«Последний раз мы в Государственной думе видели американцев, это была неофициальная делегация, в 2017 году. Какая-то полуофициальная наша делегация здесь (в США — прим. ТАСС) была в 2014 году, а официальная — в 2004 году. Поэтому в последние годы вообще не было никаких контактов».
Никонов подчеркнул, что «контакты были в свое время очень широкие, даже в самые плохие годы холодной войны, когда не было персональных санкций, но были обмены студенческие, научные, экспертные, политические, какие угодно». «И мы старались избегать конфликта, просто разговаривая друг с другом, — добавил он. — Сейчас, к сожалению, те времена, когда друг с другом практически не говорят. И то, что этот диалог состоялся, это уже очень большой шаг вперед».