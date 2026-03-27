Марочко: освобождение Шевяковки формирует буферную зону у Белгородчины

ЛУГАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Российские силы, установив контроль над Шевяковкой Харьковской области, формируют буферную зону на стыке с приграничьем Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Установление контроля над Шевяковкой Харьковской области, о котором заявило Министерство обороны Российской Федерации, позволяет нам создать очередной плацдарм для формирования буферной зоны на стыке с Белгородской областью», — сказал он.
Об освобождении Шевяковки в Минобороны РФ сообщили 26 марта.