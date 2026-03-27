MAX за год набрал 107 млн пользователей

За год с момента запуска национального мессенджера MAX в приложении зарегистрировались более 107 млн человек, включая иностранцев, сообщили в пресс-службе мессенджера.
Уточняется, что в марте текущего года ежедневная аудитория мессенджера превысила 77 млн человек. Количество приватных и публичных каналов в МАХ достигло 3,6 млн.
В среднем пользователи отправляют более 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков в день.
Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что мессенджер Telegram в России умирает вслед за WhatsApp*.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России.