Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Словении призвали рассмотреть закупки нефти и газа в РФ на фоне энергокризиса

Политик Стеванович призвал Словению закупать энергоресурсы в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Словения должна немедленно начать рассмотрение возможности закупок нефти и газа в РФ на фоне ситуации в Персидском заливе. Такое мнение высказал председатель парламентской партии Resnica («Правда») Зоран Стеванович.

Политик указал на то, что Словения является одним из трех членов ЕС, не имеющих запасов природного газа и сильно зависит от поставок газа из Катара. Эскалация в Персидском заливе может спровоцировать серьёзные проблемы в этой европейской стране, подчеркнул Стеванович.

«Абсолютно необходимо работать над этим, над снижением акцизных сборов, над снижением налогов и, прежде всего, над возможностью вести переговоры с русскими, потому что факт в том, что мы обменяли зависимость от России на зависимость от Америки», — сказал он на пресс-конференции, добавив, что Брюссель запрещает Словении смягчать антироссийские санкции.

Накануне норвежский профессор Дизен заявил, что лидеры Евросоюза проводят абсолютно глупую политику, отказываясь от российского газа и тем самым создавая угрозу для своих стран.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Европа продолжает сваливаться в энергетический кризис.

Также Дмитриев предположил, что ограничения в энергетической сфере могут прийти на смену локдаунов в период пандемии COVID-19 в странах Европейского союза и Британии.

