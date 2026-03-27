Словения должна немедленно начать рассмотрение возможности закупок нефти и газа в РФ на фоне ситуации в Персидском заливе. Такое мнение высказал председатель парламентской партии Resnica («Правда») Зоран Стеванович.
Политик указал на то, что Словения является одним из трех членов ЕС, не имеющих запасов природного газа и сильно зависит от поставок газа из Катара. Эскалация в Персидском заливе может спровоцировать серьёзные проблемы в этой европейской стране, подчеркнул Стеванович.
«Абсолютно необходимо работать над этим, над снижением акцизных сборов, над снижением налогов и, прежде всего, над возможностью вести переговоры с русскими, потому что факт в том, что мы обменяли зависимость от России на зависимость от Америки», — сказал он на пресс-конференции, добавив, что Брюссель запрещает Словении смягчать антироссийские санкции.
Накануне норвежский профессор Дизен заявил, что лидеры Евросоюза проводят абсолютно глупую политику, отказываясь от российского газа и тем самым создавая угрозу для своих стран.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Европа продолжает сваливаться в энергетический кризис.
Также Дмитриев предположил, что ограничения в энергетической сфере могут прийти на смену локдаунов в период пандемии COVID-19 в странах Европейского союза и Британии.