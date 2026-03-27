БЕЛГРАД, 27 мар — РИА Новости. Российский народ и президент РФ Владимир Путин оказались «крепким орешком» для Запада, заявил в интервью РИА Новости глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
«Они (Запад — ред.) думали, что могут легко сменять президентов, разрушать государства, а потом наткнулись на “крепкий орешек”, который называется Российской Федерацией, российским народом и Владимиром Путиным», — сказал Додик.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.