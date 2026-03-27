Трамп продлил действие санкций против гособлигаций России

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил действие части антироссийских санкций, введенных его предшественником Джо Байденом.
«Я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации, установленный исполнительным указом», — говорится в зарегистрированном в правительственной базе документе.
Как говорится в документе, поскольку якобы имеющаяся угроза американской нацбезопасности сохраняется, действие санкций «должно быть продолжено».
Речь идет о санкционном режиме, установленном 15 апреля 2021 года исполнительным указом тогдашнего президента США Джо Байдена. Изначально ограничения касались запрета для американских финансовых институтов на участие в первичном размещении облигаций минфина РФ или Банка России. Позже санкции неоднократно расширялись.
Обоснованием документа власти США, не приводя никаких доказательств, указывали якобы имеющиеся попытки РФ вмешаться в американские политические процессы и другие неподтвержденные заявления, увязанные с национальной безопасностью США.
Трамп при этом обвиняет демократов в том, что они использовали в политической борьбе выдуманную и опровергнутую теорию о его якобы связях с Россией, угрожая участникам из оппозиционной партии уголовными делами.