Трамп продлил действие санкций против гособлигаций России

Трамп продлил санкции против гособлигаций России, введенные Байденом.

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил действие части антироссийских санкций, введенных его предшественником Джо Байденом.

«Я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации, установленный исполнительным указом», — говорится в зарегистрированном в правительственной базе документе.

Как говорится в документе, поскольку якобы имеющаяся угроза американской нацбезопасности сохраняется, действие санкций «должно быть продолжено».

Речь идет о санкционном режиме, установленном 15 апреля 2021 года исполнительным указом тогдашнего президента США Джо Байдена. Изначально ограничения касались запрета для американских финансовых институтов на участие в первичном размещении облигаций минфина РФ или Банка России. Позже санкции неоднократно расширялись.

Обоснованием документа власти США, не приводя никаких доказательств, указывали якобы имеющиеся попытки РФ вмешаться в американские политические процессы и другие неподтвержденные заявления, увязанные с национальной безопасностью США.

Трамп при этом обвиняет демократов в том, что они использовали в политической борьбе выдуманную и опровергнутую теорию о его якобы связях с Россией, угрожая участникам из оппозиционной партии уголовными делами.

