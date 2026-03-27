Иран нанес удары по топливным и военно-морским объектам в Хайфе

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Армия Ирана нанесла удары по стратегическим объектам Израиля, в том числе по топливным и военно-морским объектам в Хайфе, сообщает телеканал Press TV.

Источник: AP 2024

«Иранская армия нанесла новые удары беспилотниками по нескольким важным и стратегическим объектам израильского режима на оккупированных территориях, включая военно-морские и топливные объекты в Хайфе», — говорится в публикации в его Telegram-канале.

США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. Тегеран в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.

