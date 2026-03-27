Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что фактов, подтверждающих причастность России к провокации в Буче, не существует. Он призвал западные СМИ провести собственные расследования, чтобы убедиться в этом.
Комментируя обвинения вокруг Бучи, Лавров заявил, что российская сторона «никогда не видела конкретных вещей».
«Если хотите — это мой вам вызов… Когда вы задаете вопрос, почему Россия всех убивает — наверное, стоило бы предъявить хоть какие-то факты. Мы факты в отношении зверств украинского режима распространяем, в том числе и сегодня в очередной раз, на площадке ООН в Женеве» — ответил Лавров в интервью France Televisions.
В свою очередь российский МИД с 2022 года не может добиться правды в вопросе о событиях в Буче.
Военкор Александр Коц ранее объяснил, почему «резня в Буче» — это фейк.