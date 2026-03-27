Синоптик Макарова рассказала, в каких регионах России больше всего снега

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, в каких регионах России сегодня сохраняется высокий снежный покров.
Так, по её словам, от 30 до 50 см снега остаётся в Приволжском федеральном округе — Нижегородской области и на востоке ЦФО. В Пензенской области наблюдается снежный покров до 78 см, в Чувашии и Марий Эл — местами до 68 см.
В Татарстане, Башкирии, в Пермском крае, в Кировской области значения варьируются от 30 до 70 см, в Ненецком округе — от 20 до 55 см. Также высокий снежный покров сохраняется и в Сибири, за исключением Республики Алтай, где снег активно тает.
До 1 м снега, отмечает Макарова, можно наблюдать в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, за исключением крайних юго-западных районов. В Красноярском крае высота снежного покрова 50—60 см.
«В Якутии в этом году хороший такой снежный покров. Пока ещё держится его высота на отметках от 35 до 55 см, местами до 65. Очень большие цифры — порядка полуметра — на побережье Хабаровского края. На побережье Магаданской области 50—70 см», — цитирует синоптика ТАСС.
Кроме того, много снега — до 180 см — в горах Камчатки, там сохраняется лавинная опасность.
Ранее гидролог, кандидат географических наук, доцент Уральского федерального университета Дмитрий Клименко спрогнозировал ситуацию с паводками в регионах.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин между тем допустил вероятность снегопадов в столичном регионе в последние дни марта — начале апреля.