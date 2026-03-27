Вице-премьер Ливана обвинил Израиль в военных преступлениях

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Ливан обвинил Израиль в нарушении основных принципов международного гуманитарного права (МГП), в том числе совершении военных преступлений на территории республики.
«Мы в силу наших возможностей документируем каждое нарушение международного гуманитарного права. На мой взгляд, нет сомнений в том, что Израиль совершает военные преступления, нарушает Женевские конвенции, начиная с двух базовых принципов международного гуманитарного права: принципа проведения различия между комбатантами и гражданским населением и принципа соразмерности. Израиль не соблюдает ни один из этих принципов МГП», — заявил вице-премьер Ливана Тарек Митри в эфире телеканала Sky News.
Одним из самых тревожащих моментов Митри назвал угрозы министра финансов Израиля, лидера ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича, что пригород ливанской столицы Дахия, где базируется шиитское движение «Хезболлах», вскоре повторит судьбу города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Он был превращен в руины после долгих израильских бомбежек. «Он заявил это громко и четко», — сказал вице-премьер Ливана.
По данным штаба по чрезвычайным ситуациям при правительстве Ливана, общее число убитых граждан с начала военной эскалации достигло 1 116, раненых — 3 229. «Среди жертв израильских атак 120 детей и 81 женщина», — сообщили в штабе 26 марта. По сведениям ливанского МВД, из зоны военных действий в Бейрут и на север страны переместились 1 049 328 человек.