Вице-премьер Ливана обвинил Израиль в военных преступлениях

«Мы в силу наших возможностей документируем каждое нарушение международного гуманитарного права. На мой взгляд, нет сомнений в том, что Израиль совершает военные преступления, нарушает Женевские конвенции, начиная с двух базовых принципов международного гуманитарного права: принципа проведения различия между комбатантами и гражданским населением и принципа соразмерности. Израиль не соблюдает ни один из этих принципов МГП», — заявил вице-премьер Ливана Тарек Митри в эфире телеканала Sky News.