Подпись действующего президента США впервые появится на американских долларах

Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал это наиболее эффективным способом отметить достижения страны и лично Дональда Трампа.

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Министерство финансов США объявило о планах разместить подписи президента США Дональда Трампа и главы Минфина Скотта Бессента на американских долларах к 250-летию со дня основания Соединенных Штатов Америки. Впервые в истории на валюте появится подпись действующего президента.

«Нет более эффективного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Дж. Трампа, чем [выпустить] американские доллары с его именем», — заявил Бессент.

Он отметил, что печать подписи Трампа на американской валюте «не только уместна, но и вполне заслужена» в силу его вклада в историю как «архитектора золотого века экономического возрождения США».

Декларация независимости, принятая в 1776 году, провозгласила свободу Соединенных Штатов от владычества Британской империи. Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить его среди населения, поэтому днем основания Соединенных Штатов считается 4 июля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
