Reuters: США развернули БЭКи в рамках операций против Ирана

Соединённые Штаты развернули беспилотные катера в рамках операций против Ирана.
Как отмечает Reuters, это происходит на фоне ряда неудач за годы усилий по созданию беспилотного флота.
Агентство пишет, что наблюдались технические проблемы, отставание от графика, а также возникали опасения по поводу стоимости. Создать такой флот США намеревались для противодействия растущей военно-морской мощи Китая в Тихом океане.
По данным источника Reuters, в последние недели во время очередного неудачного испытания на Ближнем Востоке один из надводных беспилотников вышел из строя. А в прошлом году такая же модель на большой скорости столкнулась с другим катером.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля.
Также спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что Вашингтон передал Тегерану план по завершению конфликта из 15 пунктов.