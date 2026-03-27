Трамп сделал прогноз о следующем президенте США

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность в том, что следующим главой государства станет представитель Республиканской партии.
«Я бы сказал, что это будет республиканец. Я на самом деле верю в это», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
По его мнению, это будет хороший кандидат. При этом Трамп отметил, что среди республиканцев есть целая группа достойных людей.
«Мы добились столь значительных успехов. Было бы жаль видеть это выброшенным», — добавил американский лидер.
Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2028 года. По закону Трамп не сможет принимать в них участие, поскольку сейчас проводит второй срок в должности главы государства.