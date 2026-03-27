Трамп сделал прогноз о следующем президенте США

Трамп уверен, что следующим президентом США станет республиканец.

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность в том, что следующим главой государства станет представитель Республиканской партии.

«Я бы сказал, что это будет республиканец. Я на самом деле верю в это», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его мнению, это будет хороший кандидат. При этом Трамп отметил, что среди республиканцев есть целая группа достойных людей.

«Мы добились столь значительных успехов. Было бы жаль видеть это выброшенным», — добавил американский лидер.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2028 года. По закону Трамп не сможет принимать в них участие, поскольку сейчас проводит второй срок в должности главы государства.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше