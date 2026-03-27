Пушилин рассказал о восстановлении ж/д сообщения между Донецком и Москвой

Восстановление железнодорожного сообщения между Донецком и Москвой, а также Донецком и Санкт-Петербургом является ключевым вопросом, сказал глава ДНР Денис Пушилин.
Сегодня в этом деле, по его словам, единственным сдерживающим фактором является вопрос обеспечения безопасности.
«Однако есть чёткие планы по восстановлению и пригородного сообщения, а также между Донецком и Мариуполем, между Иловайском и Ростовом-на-Дону», — цитирует главу региона РИА Новости.
Ранее сообщалось, что подмосковные строители отремонтируют 200 домов и 150 объектов культуры в ДНР.
Весной прошлого года железнодорожный вокзал Донецка начал принимать пригородные поезда впервые с 2014 года.