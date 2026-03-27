Песков считает победой здравого смысла запрет на трансгендеров в женском спорте

Решение Международного олимпийского комитета запретить трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях является проявлением здравомыслия, отметил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Считаем», — ответил он на вопрос, следят ли в Кремле за изменениями политики МОК и считают ли такое решение победой здравого смысла.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию, что МОК запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях.
Также в Госдуме назвали адекватным соответствующее решение МОК.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.