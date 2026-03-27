МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков заявил о необходимости пересмотра политики ЕС по Украине.
Пушков отметил, что Запад отодвигает помощь Украине на второй план из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сенатор подчеркнул, что Украина вот уже полгода как перестала быть приоритетом для США, а теперь и у Европы появились новые энергетические проблемы.
«Приоритетность Украины снижается во многих странах Европы и, по сути, искусственно поддерживается группой из 7−8 наиболее агрессивно и антироссийски настроенных государств. Но объективные интересы Европы требуют пересмотра политики ЕС на этом направлении. И чем дальше, тем это очевиднее», — написал он в мессенджере Мах.