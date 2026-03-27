Риторика Владимира Зеленского расходится с пониманиями, которые сложились у лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе встречи на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью France Tеlеvisions.
«Сейчас сам Владимир Зеленский говорит, что они не хотят ничего отдавать, и предлагает просто объявить перемирие по линии соприкосновения», — сказал Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что нелегитимный украинский лидер отказывается признавать итоги референдумов о вхождении Новороссии и Донбасса в состав России, настаивая на их принадлежности Украине.
Лавров добавил, что европейские лидеры поддерживают позицию Киева о прекращении огня по линии соприкосновения, при этом сама Европа стремится сохранить у власти на Украине нацистский режим.
До этого Лавров указал на неадекватность киевского главаря из-за его слов об убийстве русских.