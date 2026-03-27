На американских долларах разместят автограф Трампа

Автограф президента США Дональда Трампа разместят на американских долларах — это беспрецедентный случай в истории Соединённых Штатов.
Нововведение приурочат к 250-летию независимости страны, сообщил американский Минфин.
«Нет более эффективного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем долларовые купюры с его именем», — заявил глава ведомства Скотт Бессент.
Казначей Брэндон Бич, в свою очередь, добавил, что вклад Трампа в историю как «архитектора экономического возрождения Золотого века Америки» неоспорим, а печать его подписи на американских деньгах «не только уместна, но и вполне заслужена».
Первые такие стодолларовые банкноты напечатают в июне, пишет Reuters. Общий дизайн купюр останется прежним.
Агентство отмечает, что администрация Трампа хотела выпустить однодолларовую монету с его портретом, но это пока отложили из-за законов, запрещающих изображение ныне живущих людей на американских монетах.
