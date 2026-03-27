В МИД рассказали о возможности работы афганских мигрантов в России

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Москва и Кабул обсуждают на экспертном уровне возможность привлечения афганских мигрантов к работе в России, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов.
«Конкретных договоренностей пока не достигнуто, хотя профильные контакты по данному вопросу осуществляются», — сказал Кабулов.
По его словам, российская сторона в переговорах по этой теме «руководствуется положениями действующего миграционного законодательства и экономической целесообразностью».
Ранее посол Афганистана в России Хассан Гуль Хассан сообщил РИА Новости, что Кабул обсуждает с российскими властями возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства в России.