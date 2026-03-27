США впервые использовали беспилотные катера в борьбе с Ираном, пишут СМИ

Рейтер: США впервые использовали беспилотные катера против Ирана.

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. США впервые использовали беспилотные катера в конфликте против Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона Тима Хокинса.

«США развернули беспилотные катера для патрулирования в рамках операций против Ирана… Это первый случай, когда Вашингтон подтвердил использование таких судов в активном конфликте», — пишет агентство.

Отмечается, что в операции «Эпическая ярость» против Ирана использовались беспилотные суда Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC) компании BlackSea.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

