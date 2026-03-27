Иран не запрашивал у США десятидневную паузу в ударах, пишут СМИ

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что якобы в ответ на просьбу Тегерана он распорядился приостановить удары по энергетическим объектам страны на 10 дней — до 6 апреля, отметив, что переговоры между странами продолжаются успешно.
«Иран не запрашивал десятидневную паузу в ударах по своим энергетическим объектам и пока не представил окончательный ответ на план из 15 пунктов по прекращению войны, заявили посредники мирных переговоров», — пишет издание.
Кроме того, источники издания добавили, что шансы на успех в достижении прекращения огня остаются низкими, «поскольку Иран и США выдвигают максималистские требования, неприемлемые для другой стороны».
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории. В первый же день конфликта был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.