Иран не запрашивал у США десятидневную паузу в ударах, пишут СМИ

WSJ: Иран не запрашивал у США десятидневную паузу в ударах по энергообъектам.

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Иран не запрашивал у США десятидневную паузу в ударах по своим энергообъектам, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на посредников переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что якобы в ответ на просьбу Тегерана он распорядился приостановить удары по энергетическим объектам страны на 10 дней — до 6 апреля, отметив, что переговоры между странами продолжаются успешно.

«Иран не запрашивал десятидневную паузу в ударах по своим энергетическим объектам и пока не представил окончательный ответ на план из 15 пунктов по прекращению войны, заявили посредники мирных переговоров», — пишет издание.

Кроме того, источники издания добавили, что шансы на успех в достижении прекращения огня остаются низкими, «поскольку Иран и США выдвигают максималистские требования, неприемлемые для другой стороны».

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории. В первый же день конфликта был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

