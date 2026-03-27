Посольство России в Румынии объяснило появление мин в Черном море

КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Все морские мины, которые дрейфуют в водах Черного моря, были установлены Украиной, заявила пресс-служба посольства Российской Федерации в Румынии.
Министр национальной обороны Румынии Раду Мируцэ 25 марта заявил журналистам, что у Бухареста якобы «имеется опыт разминирования морских мин Российской Федерации в Чёрном море».
«Дрейфующие морские мины в акватории Чёрного моря имеют исключительно украинское происхождение и к России никакого отношения не имеют, о чём специалисты оборонного ведомства хорошо осведомлены», — говорится в комментарии посольства, опубликованном в ответ на заявление главы Минобороны Румынии.
Представители посольства отмечают, что еще в марте 2022 года ФСБ России предупреждало о том, что 420 морских якорных мин первой половины XX века были установлены ВМС Украины на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за штормов произошел обрыв тросов, соединяющих мины с донными якорями, после чего они свободно переместились (дрейфовали) в западную часть Чёрного моря и в пролив Босфор.