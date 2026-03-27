Аналитик заявил о высокой вероятности начала наземной операции США в Иране

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты с высокой долей вероятности начнут наземную военную операцию против Ирана, таким мнением поделился с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Эксперт отметил, что конфликт США и Израиля с Ираном может закончиться, если одна из сторон противостояния перестанет существовать в своем нынешнем виде — либо Иран, либо Израиль. Сейчас можно наблюдать обострение этого конфликта, в условиях которого Израиль осознает, что у него есть реальный шанс свергнуть действующий политический строй в Иране, подчеркнул Клинцевич.
«Здесь мы понимаем, что этот конфликт будет продолжаться, и сейчас в рамках наземной операции, которая с очень высокой долей вероятности может начаться, не исключен выход на применение тактического ядерного оружия (ТЯО)», — сказал военный аналитик.
Он добавил, что израильтяне прямо говорят о своем историческом шансе сменить режим в Иране.
«Возможно, вернуть монархию или демократию, да что угодно, но главное поменять религиозно-политический строй, уникальный, которой сейчас существует в Иране: это коллективное правление взаимоувязанных групп, которые принимают те или иные решения», — подчеркнул Клинцевич.