Аналитик заявил о высокой вероятности начала наземной операции США в Иране

Эксперт отметил, что конфликт США и Израиля с Ираном может закончиться, если одна из сторон противостояния перестанет существовать в своем нынешнем виде — либо Иран, либо Израиль. Сейчас можно наблюдать обострение этого конфликта, в условиях которого Израиль осознает, что у него есть реальный шанс свергнуть действующий политический строй в Иране, подчеркнул Клинцевич.