Трамп продлил действие антироссийских санкций, введённых Байденом

Президент США Дональд Трамп подписал документ, продлевающий действие некоторых антироссийских санкций, введённых его предшественником Джо Байденом. Речь идёт, в частности, о запрете для американских фининститутов на участие в первичном размещении гособлигаций Банка России.
«Я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации, установленный исполнительным указом», — сказано в документе, который зарегистрирован в в правительственной базе.
Американский лидер мотивировал продление действия санкций якобы имеющейся угрозой нацбезопасности США.
Помимо этого, глава Белого дома продлил санкции, введенные еще в 2021 году.