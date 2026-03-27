Трамп продлил действие антироссийских санкций, введённых Байденом

Трамп продлил действие санкций против гособлигаций РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подписал документ, продлевающий действие некоторых антироссийских санкций, введённых его предшественником Джо Байденом. Речь идёт, в частности, о запрете для американских фининститутов на участие в первичном размещении гособлигаций Банка России.

«Я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации, установленный исполнительным указом», — сказано в документе, который зарегистрирован в в правительственной базе.

Американский лидер мотивировал продление действия санкций якобы имеющейся угрозой нацбезопасности США.

Помимо этого, глава Белого дома продлил санкции, введенные еще в 2021 году.

Накануне президент РФ Владимир Путин назвал введенные после мер, предпринятых Москвой для защиты Крыма, антироссийские санкции незаконными. Дело в том, что такие ограничения никогда не подтверждались решениями ООН.

Тем временем Брюссель передумал вводить полное эмбарго на импорт российской нефти на фоне войны США и Израиля против Ирана.

