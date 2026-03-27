Военные КСИР получили начинённые взрывчаткой консервы с тунцом

В иранской провинции Фарс бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обнаружили в своих армейских рационах заминированные консервные банки с тунцом.
Как утверждает KP.RU, при попытке открыть некоторые банки те начали взрываться — внутри находились замаскированные взрывные устройства.
«После первых сообщений КСИР… фактически остановил внутреннюю систему продовольственного снабжения и предупредил военных о том, что нельзя использовать консервы из текущих партий», — говорится в статье.
Отмечается, что основным снабженцем КСИР считается холдинг «Этка», находящийся под управлением Минобороны Ирана.
Днём ранее в The Jerusalem Post писали, что командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири мог погибнуть в результате удара в районе Бендер-Аббас на юге Ирана.