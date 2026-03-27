Трамп считает, что США уже «полностью выиграли войну» с Ираном

«Ну, мы уже выиграли войну. В военном плане мы полностью выиграли войну», — провозгласил он в четверг в прямом эфире телеканала Fox News, комментируя ход американо-израильской кампании против Ирана.
Кроме того, глава администрации США утверждал, что Тегеран решил передать Вашингтону 10 танкеров с нефтью. Ранее он заявлял о восьми таких судах, якобы передаваемых Ираном Соединенным Штатам. «Подарок, о котором я на днях упоминал», — уточнил американский лидер. По его словам, «подарок представлял собой восемь судов». «Потом они (иранские власти — прим. ТАСС) прибавили еще два. Они в действительности увеличили их число до 10», — сказал Трамп. «И мне это доказало, что мы имеем дело с правильными людьми», — подчеркнул он.
Президент также повторил, что распорядился приостановить удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней. «И они спросили: “Это включает атомную [электростанцию в Бушере]? Потому что, как вы знаете, у них есть атомная [электростанция]”, — заявил при этом Трамп. Он, однако, не дал ответа на этот вопрос. “У них много денег, и они построили атомную [электростанцию], построили обычные электростанции”, — сказал президент.
Согласно изложенной им информации, он отвел Ирану «10 дней», тогда как власти в Тегеране «просили 7». По версии руководителя вашингтонской администрации, в руководстве Ирана «были очень за это признательны». «И я сказал, что дам им 10 [дней], так как они предоставили мне суда», — добавил президент.
США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли прежний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.