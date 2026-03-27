Трамп считает, что США уже «полностью выиграли войну» с Ираном

Кроме того, глава администрации США утверждал, что Тегеран решил передать Вашингтону 10 танкеров с нефтью. Ранее он заявлял о восьми таких судах, якобы передаваемых Ираном Соединенным Штатам. «Подарок, о котором я на днях упоминал», — уточнил американский лидер. По его словам, «подарок представлял собой восемь судов». «Потом они (иранские власти — прим. ТАСС) прибавили еще два. Они в действительности увеличили их число до 10», — сказал Трамп. «И мне это доказало, что мы имеем дело с правильными людьми», — подчеркнул он.