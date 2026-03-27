Марочко: при наступлении на Рай-Александровку ВС РФ отбили укрепрайоны ВСУ

ЛУГАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Российские бойцы, наступая на Рай-Александровку Донецкой Народной Республики, отбили несколько укрепрайонов противника, а также заняли часть лесополосы. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо Рай-Александровки: сейчас наши военнослужащие развивают успех на северо-востоке от данного населенного пункта — в районе населенного пункта Каленики. Сейчас мы продвигаемся именно с данного района в юго-западном направлении. По моей информации, на этом направлении уже взято несколько укрепрайонов противника и также занята часть лесополосы, которая была ранее под украинскими боевиками», — сказал он.
Ранее Марочко сообщил ТАСС, что военные РФ, освободив 25 марта Никифоровку, подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки.