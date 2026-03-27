Женщина и ее ребенок умерли при родах в больнице на Камчатке

На Камчатке в больнице во время родов погибла женщина и ребенок.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 27 мар — РИА Новости. В Усть-Камчатской районной больнице во время родов погибли 25-летняя женщина и ребенок, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

«Женщина 25 лет скончалась в Усть-Камчатской районной больнице во время родов на 26-й недели беременности… Ребенок также погиб», — проинформировал минздрав в Telegram.

В министерстве подчеркнули, что пациентка прибыла в медучреждение по «скорой» с открывшимся кровотечением, на момент передачи медикам потеряла уже достаточно много крови.

По данным минздрава, в больницу выехал министр здравоохранения региона Александр Нохрин. Будет дана оценка качества оказанной медицинской помощи, детально изучены причины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше