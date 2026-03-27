По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в Лондоне и Париже информация о намерениях передать Киеву ядерное вооружение была доступна «тем, кто должен был быть в курсе».
«У нас нет никаких сомнений, что во Франции и в Британии те, кому положено это знать и кто этим занимался, они полностью в курсе этой проблемы», — сказал глава МИД РФ в интервью France Tеlеvisions.
В конце февраля стали известны планы Франции и Великобритании по передаче Украине ядерного оружия. Как следует из данных российской разведки, Лондон и Париж намерены скрыть этот факт, выдав ядерные вооружения за продукт украинских разработок.
Доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев в свою очередь отметил, что если Киеву передадут ЯО, один российский удар по его хранилищу приведет к радиоактивному облаку, которое накроет половину Европы.