Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред России в Вене оценил возможность переговоров США и Ирана

Ульянов: сроки переговоров США и Ирана неясны, нужно дождаться развития событий.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 27 мар — РИА Новости. Сроки переговоров США и Ирана неясны, нужно дождаться развития событий, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«От американцев и иранцев поступает крайне противоречивая, даже взаимоисключающая информация на этот счет», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках и условиях для возобновления переговоров между США и Ираном по ядерной программе. «Поэтому разумно, на мой взгляд, не пытаться “гадать на кофейной гуще” и подождать дальнейшего развития событий, которое должно принести больше ясности относительно перспектив», — заключил Ульянов.

Ранее иранский телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи сообщил, что власти страны пока не ведут переговоры с США по завершению конфликта в регионе.

