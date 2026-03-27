ВС Ирана начали размещать на ракетах слова благодарности странам за их поддержку

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Иранское государственное телевидение опубликовало фото ракет с нанесенными на них на английском языке словами благодарности в адрес народов ФРГ, Индии, Пакистана и Испании.
«Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции выражают благодарность жителям Германии, Индии, Пакистана и Испании», — говорится в сообщении под публикацией.
США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли прежний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.