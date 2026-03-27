Лавров: РФ видит интерес США к контролю над Ормузским проливом

Лавров заявил, что Россия отмечает стремление США к доминированию на мировых энергетических рынках.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью France Télévisions заявил, что Соединенные Штаты проявляют стремление к доминированию на глобальных энергетических рынках и интересуются контролем над стратегически важными маршрутами поставок, включая Ормузский пролив.

Он подчеркнул, что это подтверждается официальными заявлениями и документами американских властей, а в качестве примера привёл ситуацию с Венесуэлой, где, по его мнению, действия США были направлены на установление контроля над нефтяной отраслью страны.

Лавров также отметил, что аналогичная логика, по его оценке, проявляется в отношении Ирана. Он указал на слова президента США Дональда Трампа о желании совместно контролировать Ормузский пролив и поставки углеводородов через него.

Ранее сообщалось, что Иран предоставил право прохода через Ормузский пролив судам стран, которые считает дружественными.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше