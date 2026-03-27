Конгрессвумен назвала противников мирных переговоров по Украине социопатами

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна назвала социопатами тех, кто выступает против проведения мирных переговоров по Украине на фоне продолжающегося конфликта.
«Те, кто выступает против мирных переговоров, — законченные социопаты, и их следует называть своими именами. Мы должны положить конец войне на Украине. Точка», — написала Луна в соцсети X.
В четверг 26 марта Вашингтоне состоялась встреча парламентской делегации из Госдумы РФ с членами конгресса США из обеих партий. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17−18 февраля.