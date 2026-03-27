Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров назвал отличие конфликта на Украине от войны в Иране

Лавров: Киев вместе с Западом нарушил всё, что можно нарушить.

Источник: Комсомольская правда

Разница между конфликтами в Иране и на Украине в том, что Киев при поддержке Запада переступил все границы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу France Tеlеvisions.

Лавров напомнил, что ядерная сделка с Ираном была заключена в 2015 году, однако уже в 2017 году США ее фактически разрушили. В первый президентский срок Дональда Трампа Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения, грубо нарушив все его условия.

«Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств… Иран не нарушал ничего. Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», — сказал российский министр.

Как ранее отметил глава МИД РФ, агрессивные действия США против Ирана вызывают вопросы к американской дипмиссии.

