Разница между конфликтами в Иране и на Украине в том, что Киев при поддержке Запада переступил все границы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу France Tеlеvisions.
Лавров напомнил, что ядерная сделка с Ираном была заключена в 2015 году, однако уже в 2017 году США ее фактически разрушили. В первый президентский срок Дональда Трампа Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения, грубо нарушив все его условия.
«Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств… Иран не нарушал ничего. Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», — сказал российский министр.
Как ранее отметил глава МИД РФ, агрессивные действия США против Ирана вызывают вопросы к американской дипмиссии.