Пленный раскрыл, как заключенных на Украине вынуждают отправиться на фронт

ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Преступникам в украинских тюрьмах намеренно увеличивают сроки заключения, чтобы вынудить их подписать, контракт с ВСУ, сообщил РИА Новости пленный Дмитрий Литвин.
Литвина осудили на семь с половиной лет за непреднамеренное убийство, в тюрьме он подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ «Да Винчи», который ранее формировался из боевиков «Правого сектора»*.
По его словам, заключенных под любым предлогом отправляют в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток, после трех нарушений переводят на полгода в так называемый барак усиленного режима (БУР). Затем заключенным фиксируют нарушение режима, после чего срок увеличивается на два-три года.
«Три ШИЗО, три ошибки, три ШИЗО… После ШИЗО идут БУРы, один-два БУРа, а потом тебя раскручивают, добавляют срок, и ты едешь на крытую (особый режим содержания — ред.)», — объяснил Литвин.
Он подтвердил, что такими методами руководство колонии вынуждает заключенных подписывать контракты с ВСУ.
* Запрещенная в России террористическая организация.