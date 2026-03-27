МИД Ирана указал, что ООН должна настоять на осуждении агрессоров

РАБАТ, 27 марта. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций должна настаивать на необходимости преследования государств-агрессоров, которые нарушают Устав ООН, подрывают основы международного права, включая гуманитарное право, и права человека. Такое мнение высказал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Учитывая нападения США и Израиля на гражданские объекты, включая школы, больницы, культурные и исторические здания, а также жилые районы, Арагчи подчеркнул, что ООН и ее генсек должны настаивать на «преследовании грубых нарушений со стороны агрессоров Устава ООН и международного права, включая права человека и гуманитарное право», отмечается в заявлении иранского МИД.
Арагчи, говорится в документе, объяснил, что «нестабильность в Ормузском проливе — это прямой результат агрессии США и Израиля». По словам главы МИД Ирана, предотвращение прохода судов, принадлежащих США, Израилю, их союзникам или связанных с ними, «является законным правом Ирана как прибрежного государства и компетентные органы Исламской Республики Иран, осознавая ответственность за обеспечение безопасности судоходства на этом водном пути, приняли необходимые меры».