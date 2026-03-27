Сербский снайпер Берич рассказал, как его земляку угрожали при мобилизации в ВСУ

Мужчину уволили с работы и отправили служить против воли, рассказал доброволец ВС РФ.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Проживавший на Украине уроженец Сербии был уволен с работы, после чего его против воли отправили служить в ВСУ, угрожая смертью. Об этом ТАСС рассказал сербский снайпер, доброволец ВС РФ, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич.

«В августе 2023 года первый серб с Украины (воюющий за ВСУ — прим. ТАСС) объявился, спросил, как можно сдаться. Он говорит: “Приехали на работу [сотрудники ТЦК], с работы уволили и сказали: “Либо идете служить в армию и получаете зарплату, либо просто вас тут [убьют]”. Он пошел в армию, хотел сдаться, но пропал со связи. Наверное, погиб человек”, — сказал он.

По его словам, всего на стороне ВСУ в данный момент воюет порядка 26 сербов. «Это в основном, люди, которые там жили. У них гражданство [Украины], но они сербы по происхождению», — пояснил сербский доброволец.

Ранее Берич рассказал ТАСС, что немалое количество хорватских добровольцев приняли решение поддержать Россию и отправиться воевать в зону СВО.

Деян Берич — один из первых иностранных добровольцев, приехавших на защиту Донбасса. В 1990-е годы он застал конфликт в Югославии, а в 1999-м пережил бомбардировки НАТО. В 2023 году Берич был серьезно ранен в районе Марьинки в ДНР — у него отказали ноги, но он по-прежнему помогает российским и сербским бойцам в рядах ВС РФ.

