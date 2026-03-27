Грузовое судно под флагом Таиланда село на мель у побережья Ирана

Press TV: попавшее ранее под удар судно село на мель в Ормузском проливе.

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда, попавшее под удар в Ормузском проливе 11 марта, село на мель у побережья Ирана, сообщает иранский телеканал Press TV.

«Судно Mayuree Naree под тайским флагом, которое было обстреляно ракетами в Ормузском проливе, село на мель у побережья острова Кешм. Судно было перемещено к северному побережью острова Ларк», — говорится в сообщении телеканала.

Таиландский сухогруз Mayuree Naree с экипажем, состоящим из 23 граждан Таиланда, был атакован 11 марта в Ормузском проливе после выхода из порта Халифа, Дубай. Двадцать из 23 членов экипажа судна, пораженного ракетой и загоревшегося, покинули судно и были спасены военными моряками Омана, действовавшими по просьбе таиландских военно-морских сил, переданной по военно-морским каналам международного сотрудничества. Благодаря сотрудничеству МИД Таиланда и дипломатов Омана и ОАЭ, 20 спасенных моряков прибыли в Бангкок.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше