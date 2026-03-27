«Иранцы сдаются». На Западе заговорили о реальной военной победе США

«Военная победа. Что выиграют США? Неужели это сценарий с линкором “Миссури”, когда иранцы поднимаются на борт линкора, стоящего где-то в Персидском заливе, и сдаются Дональду Трампу? Это все чепуха», — отметил он.
По утверждению Макгрегора, попытки Соединенных Штатов нанести поражению Ирану, применяя устаревшие способы ведения войны, обречены на неудачу.
«США пытаются вести войну так, как они это делали, по крайней мере, с 1944 года. Это старый подход. И они столкнулись с противником, который ведет против них совсем войну будущего, войну XXI века. Это война ракет, беспилотных и пилотируемых систем. Всего понемногу, но с максимальной точностью, с максимальным контролем и постоянным наблюдением. США не выиграют эту войну, если будут действовать так, как сейчас. Они могут выпустить все ракеты до последней, но в итоге обнаружат, что это ничего не дало», — подчеркнул эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.