Конгрессвумен Луна провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы.

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна провела экскурсию по Капитолию для депутатов Госдумы РФ.

Видео опубликовала в соцсети Х журналистка издания Hill Лора Келли. На кадрах запечатлена российская делегация, осматривающая залы Капитолия. Некоторые российские депутаты делали фото.

Ранее первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что делегация РФ сегодня планирует посетить конгресс США, где ожидает встречи с представителями как Республиканской, так и Демократической партий.

Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс», час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.

