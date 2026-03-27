В Иране сообщили о заминированных консервах с тунцом для военных КСИР

Взрывные устройства спрятали внутрь банок с тунцом. Эти консервы раздали военным в провинции Фарс. Устройства сработали при открытии банок. Помимо погибших есть раненые. После предупреждений властей распространение гуманитарной помощи остановили.
Журналисты провели параллель с инцидентом 2024 года, когда в Ливане одновременно взорвались тысячи пейджеров. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда признал причастность Тель-Авива к взрывам.
